3 августа, 08:59

Место встречи Путина и Эрдогана согласуют по дипканалам

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры ранее подтвердили свое намерение скоро встретиться

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Место и точная дата встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будут согласовываться по дипломатическим каналам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться. Но место встречи и сроки проведения этой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что во время телефонного разговора, который Путин и Эрдоган провели 2 августа, вопрос о передаче Турцией командиров запрещенного в России батальона "Азов" не обсуждался. "Нет, эта тема не поднималась", - уточнил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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