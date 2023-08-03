Избирком зарегистрировал четверых кандидатов на пост главы Нижегородской области

Выборы состоятся в сентябре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Избирком зарегистрировал сразу четверых кандидатов на пост главы Нижегородской области, выборы которого пройдут в сентябре 2023 года, говорится в сообщении комиссии.

Так, среди зарегистрированных - Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), а также Илья Померанцев ("Гражданская сила").

Ранее документы для регистрации на выборы подали пять человек - четверо зарегистрированных 3 августа, а также действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин, который прошел процедуру регистрации 31 июля.

Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование продлится три дня.

Глеб Никитин был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок его полномочий истекает в 2023 году.