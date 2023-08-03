В ДНР сообщили, что ВСУ сконцентрировали силы в районе Старомайорского

Советник врио главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин отметил, что в боях под селом ВС Украины несут большие потери личного состава

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали силы под Старомайорским. Они находятся там в ловушке, несут большие потери под ударами российской артиллерии, рассказал ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Они сконцентрировали под Старомайорским серьезные силы и постоянно пытаются отбить этот населенный пункт, попадая то на наши мины, то под артиллерию. Населенный пункт стал для них своего рода ловушкой, при помощи которой [мы] сокращаем их численность", - сказал Гагин.

Он подчеркнул, что в боях под Старомайорским ВСУ несут большие потери личного состава.

Село Старомайорское расположено на Времевском выступе. По информации Минобороны, оно было взято под контроль российскими силами весной 2022 года. Численность населения до начала боевых действий в Старомайорском составляла около 1 тыс. человек. Наиболее интенсивные бои в районе населенного пункта ведутся последние несколько недель.