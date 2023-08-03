Губернатор Самарской области прокомментировал обыски в региональном Минздраве

Дмитрий Азаров заявил, что следственным органам будет оказана помощь в расследовании дела

ТАСС, 3 августа. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что следственным органам будет оказана помощь в расследовании дела в отношении должностных лиц Минздрава региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

"Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу", - приводит слова Азарова пресс-служба.

Также в пресс-службе правительства журналистам сообщили, что еще в апреле этого года, принимая участие в коллегии Минздрава, губернатор отмечал, что к ведомству накопились вопросы. В этой связи по поручению Азарова создали постоянно действующую специальную комиссию губернаторского контроля. В ее состав вошли представители Общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта, сотрудники контрольного департамента, представители общественности.

"Члены комиссии проводят системную работу с сигналами, которые поступают от жителей региона. За это время комиссия уже провела ряд выездных проверок в учреждения здравоохранения, рассмотрела десятки обращений жителей по работе учреждений и качеству предоставления медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что по делу о мошенничестве задержаны министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев. Источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что в министерстве здравоохранения области проходят обыски.