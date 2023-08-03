РФ будет учитывать в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии

Как заявили в МИД РФ, это будет представлять серьезную угрозу для России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии будет представлять серьезную угрозу для России, Москва учтет это в своем военном планировании. Об этом заявил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев в интервью RTVI.

"Совершенно очевидно: если [Вашингтоном] будет принято решение о размещении РСМД на территории Японии - это будет представлять серьезную угрозу для соседних государств и это, конечно, потребует учета в том числе и в оборонной стратегии Российской Федерации касательно обеспечения безопасности ее дальневосточных рубежей", - подчеркнул дипломат.

Он убежден, что Токио и Вашингтон обсуждают возможность размещения РСМД на японской территории. "Безусловно, я также считаю, что дыма без огня не бывает: если такие сообщения появляются, а они появлялись уже неоднократно, в том числе и со ссылкой на, так скажем, анонимов в правительстве конкретных государств, соответственно, данный разговор идет", - отметил Ноздрев. По его словам, это отражает желание Японии "максимально точно и четко обслуживать интересы" США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в данном случае военные, в то время как Вашингтон занимается решением своих стратегических задач.

Ранее в японской газете Sankei появилось сообщение о том, что Вашингтон уже 3-4 года назад начал зондировать позицию Токио на предмет размещения наземных ракет средней дальности - LRHW или Tomahawk. В предварительном порядке в качестве места развертывания назывался остров Кюсю, обращенный к Восточно-Китайскому морю. Рассматриваются варианты как с постоянным размещением, так и с временным на ротационной основе. По данным японской печати, в вооруженные силы США могут уже в 2023 году поступить гиперзвуковые LRHW дальностью более 2,7 тыс. км. Американская морская пехота, как сообщается, должна получить ракеты Tomahawk наземного базирования дальностью 1,6 тыс. км ориентировочно к 2026 году.