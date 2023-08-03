3 августа, 12:00

МИД РФ: открытие отеля на территории посольства Молдавии в России нарушило бы конвенцию

В ведомстве прокомментировали публикацию "Комсомольской правды" о планах посла Молдавии в РФ организовать коммерческую деятельность на территории диппредставительства

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подтверждение планов открыть на территории посольства Молдавии в РФ гостиницу стало бы нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщили ТАСС в МИД России.

"Если эта информация подтвердится, речь идет о нарушении конвенции о дипломатических сношениях", - сказал собеседник агентства, комментируя публикацию "Комсомольской правды" о планах посла Молдавии в РФ организовать коммерческую деятельность на территории диппредставительства.

Согласно публикации издания, посол Молдавии в России Лилиан Дарий прорабатывает возможность открыть гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения на территории посольства Молдавии в РФ по адресу улица Кузнецкий мост, дом 18. 

Теги:
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