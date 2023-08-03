Замглавы МИД РФ и посол Алжира обсудили развитие дружественных отношений между странами

Встреча прошла по случаю завершения миссии посла республики в России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Алжира в Москве Смаил Бенамара обсудили развитие всего комплекса дружественных отношений между странами в соответствии с Декларацией об углубленном стратегическом партнерстве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы был подтвержден настрой Москвы и Алжира на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-алжирских отношений в соответствии с Декларацией об углубленном стратегическом партнерстве, подписанной в Москве 15 июня этого года", - указали в министерстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что в ходе встречи стороны уделили особое внимание задачам поддержания активного конструктивного политического диалога по международной и региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.

Встреча прошла по случаю завершения миссии посла Алжира в РФ.