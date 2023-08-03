Эксперт считает, что Молдавия демонстративно выслала дипломатов РФ для похвалы от США

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Кишинев пока побаивается эскалации, но она не исключена в будущем

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Кишинев демонстративно решил выслать российских дипломатов из страны, чтобы получить похвалу от Вашингтона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Какие-то совершать решительные шаги по объединению с Приднестровьем или объединению с Румынией, направленные на вооруженный конфликт с Приднестровьем, они боятся, поэтому отыгрываются на наших дипломатах, <...> на собственном населении, потому что собираются выходить из СНГ, отменять безвизовый проезд в Россию и другие страны, а значит, создавать проблемы для жителей Молдовы", - сказал он.

Все эти сложности, по словам Жарихина, не останавливают молдавские власти, "они готовы делать демонстративные вещи, чтобы их похвалили в главном центре руководства страны - американском посольстве".

По мнению политолога, власти Молдавии пока побаиваются эскалации, но она не исключена в будущем. "Они прекрасно понимают, чем все может кончиться для них, потому что население расколото пополам, и такие резкие действия, например, против Приднестровья или попытки уже не на словах, а на деле, объединиться с Румынией, могут привести к гражданской войне, - пояснил он. - Я так понимаю, это чувствуют и поэтому не решаются".

Действия Молдавии в этом направлении будут зависеть от наличия "команды из центра принятия решений за океаном, но пока что такая команда не дана", полагает Жарихин. Решительные шаги Кишинева, отметил он, пока заменяются высылкой российских дипломатов. "Они "тренируются на кошечках": на наших дипломатах, на собственном населении, которого собираются лишить безвизового проезда в Россию и так далее", - заключил собеседник агентства.

Ранее МИД Молдавии уведомил посла РФ Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства на 45 человек - до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом, их численность будет доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Свое решение Кишинев объяснил якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.