На Херсонщине открыли первый в новых регионах штаб общественного наблюдения на выборах

Его возглавил первый заместитель председателя Общественной палаты региона, член Общественной палаты РФ Владимир Овчаренко

ГЕНИЧЕСК, 3 августа. /ТАСС/. Первый в новых регионах штаб общественного наблюдения за ходом голосования на сентябрьских выборах открыли в четверг в Херсонской области, передает корреспондент ТАСС с первого заседания организации.

В состав наблюдателей на Херсонщине вошли общественные деятели и известные в регионе люди, которые будут следить за ходом подготовки к Единому дню голосования и работой избирательных участков непосредственно 10 сентября.

"У нас сегодня очень важное ответственное мероприятие - мы открываем работу штаба общественного наблюдения на выборах в Херсонской области. Как член координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю и наблюдению за выборами за предстоящие дни я проеду все четыре новых субъекта Российской Федерации с функцией контроля, помощи коллегам. Это первый штаб общественного наблюдения на выборах, который открыт в новых регионах Российской Федерации. Начинаем с Херсонской области. Фактически по многим направлениям Херсонская область выступает как пилотный проект, площадка для отработки важных инициатив", - сказал на открытии первый заместитель председателя комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ (ОП) зампред региональной ОП внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Возглавил штаб первый заместитель председателя Общественной палаты Херсонской области, член Общественной палаты РФ Владимир Овчаренко. "Учитывая нынешнюю обстановку, мы приняли решение, что наблюдателей наших будет порядка 35-40 человек. Этого вполне хватит, потому что три дня мы проводим выездное голосование и один день - Единый день голосования. 10 сентября наблюдатели будут иметь возможность проехать на любой участок, посмотреть", - рассказал журналистам Овчаренко, уточнив, что маршрут наблюдателя и участки никому не будут известны, и проверить ход голосования члены штаба могут в любой точке области.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.