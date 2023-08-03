Единороссы представили на заверение в избирком ЛНР список кандидатов в Народный совет

В него вошли 75 человек

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Луганское региональное отделение партии "Единая Россия" представило в избирком ЛНР список кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета (парламента), сообщила ТАСС заместитель председателя избиркома Марианна Сумская.

"Луганское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия" предоставило в избирком ЛНР список кандидатов на выборы депутатов Народного совета республики первого созыва на заверение. В список включены 75 кандидатов в депутаты", - сказала она.

Сумская сказала, что вместе со списком луганское реготделение единороссов предоставило в избирком республики ряд документов на заверение, в том числе эмблему политической партии, "которая будет использоваться на выборах, а также документы на уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам".

В среду региональное отделение "Единой России" выдвинуло список кандидатов в депутаты на предстоящие выборы в Народный совет ЛНР, а также в 15 представительных органов муниципальных образований. В список для выдвижения кандидатов в депутаты Народного совета вошли 75 человек. Его возглавили врио главы ЛНР Леонид Пасечник, секретарь луганского реготделения единороссов, спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сенатор от ЛНР Ольга Бас и депутат Народного совета Зинаида Наден.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.