В Херсонскую школу молодого избирателя записались более 20 человек

Активные занятия в школе начнутся в сентябре

ГЕНИЧЕСК, 3 августа. /ТАСС/. Учениками первой в новых регионах России школы молодого избирателя, которая откроется в Херсонской области, станут более 20 человек, сообщил в понедельник журналистам первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ (ОП) зампред региональной ОП внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

"Уже через несколько дней первое занятие. У нас более 20 заявок поступило", - сказал Малькевич.

Он уточнил, что активные занятия в школе начнутся в сентябре.

Малькевич 31 июля сообщил, что избирательная комиссия Херсонской области при участии ОП РФ создаст в новых регионах России первую школу молодых избирателей.