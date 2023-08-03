Россия ввела для Румынии квоты на численность дипломатического персонала

МИД РФ отметил, что оставляет за собой право на дополнительные ответные меры в отношении Бухареста

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был вызван в российское дипведомство, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала этой страны в России.

"3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Константин Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота министерства о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и генерального консульства России в Констанце", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

"Принимая во внимание последовательно проводимую румынскими властями недружественную политику по отношению к Российской Федерации, направленную в том числе на создание искусственных и ничем не обоснованных препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии, министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации", - добавили в министерстве.

8 июня МИД Румынии сообщил, что власти страны потребовали сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек в течение 30 дней. Внешнеполитическое ведомство отметило, что это решение Румынии "отражает нынешний уровень двусторонних отношений" в контексте специальной военной операции, проводимой РФ на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь указала, что Москва расценивает такие действия Бухареста как враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации отношений. Она также предупредила, что демарш румынской стороны не останется без ответа.