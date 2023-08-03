3 августа, 13:44,
обновлено 3 августа, 14:10

Россия ввела для Румынии квоты на численность дипломатического персонала

Владимир Гердо/ ТАСС
Здание посольства Румынии в России
© Владимир Гердо/ ТАСС

МИД РФ отметил, что оставляет за собой право на дополнительные ответные меры в отношении Бухареста

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был вызван в российское дипведомство, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала этой страны в России.

Читайте также
Румыния потребовала сократить штат посольства России более чем на 50 человекПосол РФ заявил, что политика Румынии по отношению к России несамостоятельна

"3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Константин Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота министерства о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и генерального консульства России в Констанце", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

"Принимая во внимание последовательно проводимую румынскими властями недружественную политику по отношению к Российской Федерации, направленную в том числе на создание искусственных и ничем не обоснованных препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии, министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации", - добавили в министерстве.

8 июня МИД Румынии сообщил, что власти страны потребовали сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек в течение 30 дней. Внешнеполитическое ведомство отметило, что это решение Румынии "отражает нынешний уровень двусторонних отношений" в контексте специальной военной операции, проводимой РФ на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь указала, что Москва расценивает такие действия Бухареста как враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации отношений. Она также предупредила, что демарш румынской стороны не останется без ответа. 

Теги:
РумынияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация