Расширение перечня недружественных стран и страхование добровольцев. Главное за 3 августа

Признание Норвегии недружественной страной

Кабмин РФ включил Норвегию в перечень недружественных стран. Указ предполагает ограничение найма в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России. Согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Указ о страховании жизни и здоровья добровольцев СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья участников СВО из числа добровольческих формирований. Им предоставляются гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранения. Страховая выплата семье погибшего добровольца составит 3 131 729,56 рублей, при получении инвалидности - до 2,3 млн рублей в зависимости от группы.

Утверждение логотипа и тарифов цифрового рубля

Центробанк утвердил логотип цифрового рубля, который интегрируют в мобильные приложения банков. Основными цветами выбрали белый и кораллово-алый: белое изображение на красном фоне и наоборот. Для операций с цифровыми рублями установили тарифы: платежи и переводы для граждан будут бесплатными, для бизнеса - 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей).

Умерла Ирина Мирошниченко

Умерла народная артистка РСФСР актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год. Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали из-за плохого самочувствия на фоне гриппа.

Расширение санкций ЕС на Белоруссию

Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, введенных против России. Рестрикции предполагают запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию, огнестрельного оружия и боеприпасов.