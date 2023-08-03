Избирком зарегистрировал кандидата от КПРФ для участия в выборах ивановского губернатора

Выборы состоятся 10 сентября

ТАСС, 3 августа. Избирательная комиссия Ивановской области зарегистрировала первого секретаря ивановского обкома КПРФ Александра Бойкова кандидатом в губернаторы, выборы которого состоятся 10 сентября. Таким образом, все пять кандидатов прошли регистрацию, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"3 августа члены избирательной комиссии зарегистрировали Александра Бойкова, выдвинутого региональным отделением политической партии КПРФ, в качестве кандидата для участия в выборах губернатора региона", - сообщили в пресс-службе.

По данным комиссии, к настоящему времени регистрацию прошли все пять кандидатов, подавших документы. Помимо Бойкова, на должность главы региона претендуют действующий губернатор Станислав Воскресенский, первый секретарь Ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов, руководитель реготделения ЛДПР Дмитрий Шелякин, а также председатель Совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Павел Попов.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва.