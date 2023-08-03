СК нацелен на принципиальную борьбу с коррупцией в области ОПК

Глава ведомства Александр Бастрыкин отметил повышение результативности следственной работы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Руководство Следственного комитета (СК) РФ ориентировано на принципиальную борьбу с коррупцией в сфере оборонно-промышленного комплекса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг председатель СК Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание, основной темой которого стали итоги работы территориальных следственных органов за шесть месяцев этого года. "В текущем году целенаправленно проводилась работа по расследованию дел коррупционного характера. Возросло количество переданных в суд дел о взяточничестве. Руководители следственных подразделений ориентированы на принципиальную борьбу с коррупционными посягательствами, особенно в оборонно-промышленном комплексе и социально значимых отраслях, своевременное и четкое реагирование на нарушения закона со стороны лиц высокого должностного ранга, чиновников, обладающих особым правовым статусом", - говорится в сообщении.

Глава ведомства отметил повышение результативности следственной работы - увеличился на 1 тыс. массив уголовных дел, направленных в суд, выросла доля расследованных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.