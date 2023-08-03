Песков: Россия делала все, чтобы не допустить войны и отстоять права жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что, "когда в 2014 году на Украине случился переворот, был очень сложный момент"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия прилагала все усилия для того, чтобы не допустить войны и отстоять права жителей Донбасса, когда на Украине случился госпереворот и к власти пришли националисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками смены "Убеждать", организованной "Диалогом" и "Мастерской новых медиа" на форуме "Территория смыслов".

"Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент", - сказал Песков.

По его словам, "Россия [тогда] делала все, чтобы не допустить войны, Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса".

Таким образом, напомнил пресс-секретарь главы российского государства, "в результате очень сложных, титанических переговоров" были подписаны минские соглашения. "Это был продукт очень сложного баланса договоренностей и продукт дипломатического успеха нашей страны", - отметил он, указав на то, что пошаговое выполнение договоренностей в тот момент "позволило бы избежать войны и позволило бы людям Донбасса жить на особых условиях с особыми правами и самим в ходе выборов, в ходе референдумов определять свое будущее".

Песков также напомнил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце 2022 года заявили о том, что "они и не собирались ничего выполнять" по минским соглашениям. "Но мы-то этого не знали, мы-то шли по пути реализации этих договоренностей, мы пытались вынудить Украину пойти по пути договоренностей, чтобы избежать войны", - подчеркнул представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что "2019 год - это и было то время, когда мы [Россия] придерживались этих минских договоренностей, и тогда это действительно была внутриукраинская проблема". "Да, это было так", - подчеркнул Песков. "Но потом, когда уже фактически стало ясно, что никто не собирается выполнять минские договоренности, когда стало понятно, что Украина готовится к войне, когда стало понятно, что туда уже залезли натовские военные советники, стало понятно, что Киев фактически является марионеткой в руках, прежде всего, Вашингтона, когда стало понятно, что этой самой войны уже не избежать, тогда начало происходить то, что начало происходить", - сказал он.

О минских соглашениях

Минские соглашения должны были стать основой урегулирования ситуации в Донбассе. Они были подписаны 12 февраля 2015 года. Однако Киев годами затягивал мирный процесс и отказывался от их выполнения, а позднее заявил о неприемлемости политической части этого пакета, а также о категорическом отказе от прямого диалога с республиками Донбасса. Соглашения были достигнуты при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции.

В декабре 2022 года в интервью германской газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт заморожен и проблема не решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Позднее бывший президент Франции Франсуа Олланд, также участвовавший в согласовании комплекса мер по выполнению минских соглашений в 2015 году, подтвердил слова Меркель.