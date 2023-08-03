3 августа, 17:36

Рябков вручил завершающему миссию в Москве послу Доминиканы почетный знак МИД РФ

Как сообщили в российском дипведомстве, в рамках их беседы были даны позитивные оценки совместной работе по укреплению двустороннего сотрудничества, а также затронуты актуальные вопросы повестки дня

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вручил завершающему дипломатическую миссию в Москве послу Доминиканы Франку Хансу Данненбергу Кастельяносу знак МИД РФ "За взаимодействие".

"В рамках беседы, прошедшей в теплой и дружественной обстановке, были даны позитивные оценки совместной работе по укреплению российско-доминиканского сотрудничества, затронуты актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи.

Данненберг Кастельянос был назначен на должность посла Доминиканы в РФ в декабре 2020 года. 

Теги:
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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