В постпредстве РФ назвали стремление США нанести поражение России несбыточными мечтами

В российском представительстве отметили, что страны Запада тратят на снабжение оружием и поддержку Украины значительно больше, чем на помощь развивающимся странам

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Стремление Соединенных Штатов нанести стратегическое поражение России является не чем иным, как несбыточными мечтами. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Все, что вами движет, - это стремление наказать Россию и ваши несбыточные мечты нанести ей стратегическое поражение", - обратился он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН к председателю, функции которого в августе выполняют США.

Российский дипломат также обратил внимание, что страны Запада тратят на снабжение оружием и поддержку киевских властей значительно больше, чем на помощь развивающимся странам. "Сложно не заметить, что объемы оказываемой США и их союзниками странам Глобального Юга помощи не идут ни в какое сравнение с тем, что Запад менее чем за два года выделил на оружие для "войны по доверенности" с Россией до последнего украинца, - отметил Полянский. - По самым скромным подсчетам, это €80 млрд, общая же сумма выделенных Украине средств - €165 млрд. И это при том, что на все гумоперации на 2023 год УКГВ ООН [Управление ООН по координации гуманитарных вопросов] запросило у доноров $55,2 млрд и на настоящий момент выделено всего 24,8% от этой суммы. Представляете, сколько всего хорошего можно было бы сделать в мире, если бы США и их союзники тратили деньги на содействие развитию с такой же готовностью, с какой они спонсируют войны по всему миру?"

Ранее газета Politico сообщала, что Вашингтон может объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Киеву в начале следующей недели. Размер предыдущего пакета военной помощи составлял $400 млн.