Путин и лидеры стран Африки видят прогресс по нескольким пунктам мирного плана по Украине

Стороны согласились, что гуманитарные усилия будет продолжать приносить дальнейшие результаты

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече 28 июля в Санкт-Петербурге отметили прогресс в реализации нескольких гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы.

"Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будет продолжать приносить дальнейшие результаты", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что "лидеры договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, чтобы постараться продолжить дорогу к миру".

Путин провел встречу с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка, в переговорах участвовали президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани в качестве председателя Африканского союза, президент ЮАР Сирил Рамапоса, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сенегал Маки Саль, президент Республики Уганда Йовери Мусевени, министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо. Это вторые такие переговоры за лето. Первые состоялись 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом, и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора.

Как позднее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры договорились закрепить основные параметры состоявшейся дискуссии в совместном письменном заявлении. Российская сторона подготовила свой проект, который был передан делегации ЮАР до их отъезда из Санкт-Петербурга, и, как пояснял представитель Кремля, совместное заявление должно быть опубликовано ЮАР после согласования.