Кремль вслед за ЮАР опубликует совместное заявление Путина и лидеров миссии по Украине

В документе, в частности, подчеркивается достигнутый прогресс по гуманитарным пунктам инициативы, стороны призывают к устранению препятствий для экспорта российских зерна и удобрений

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Кремль 4 августа разместит на официальном сайте президента РФ текст совместного заявления по итогам встречи 28 июля Владимира Путина с лидерами семи африканских стран - участниц мирной миссии по Украине. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее текст совместного заявления был опубликован властями ЮАР. В документе, в частности, подчеркивается достигнутый прогресс по гуманитарным пунктам инициативы, стороны призывают к устранению препятствий для экспорта российских зерна и удобрений.

"Да, совместное заявление также будет опубликовано на сайте Кремля завтра", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли разместить этот документ на официальном сайте российского лидера.

Путин провел встречу с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка. Это вторые такие переговоры за лето. Первые состоялись 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом, и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора.

Как позднее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры договорились закрепить основные параметры состоявшейся дискуссии в совместном письменном заявлении. Российская сторона подготовила свой проект, который был передан делегации ЮАР до их отъезда из Санкт-Петербурга, и, как пояснял представитель Кремля, совместное заявление должно быть опубликовано ЮАР после согласования.