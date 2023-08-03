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Военная операция на Украине

Песков: сроки новой встречи Путина с африканской миссией по Украине пока не определены

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что стороны договорились о продолжении диалога

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидеры семи африканских стран - участниц миссии по Украине договорились продолжать диалог, но точные сроки их следующей встречи пока неизвестны. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Действительно, будет продолжаться диалог, подчеркнута готовность сторон к этому. Пока точных сроков нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли уже понимание о сроках следующей встречи Путина с африканскими лидерами по теме Украины.

Ранее сегодня власти ЮАР опубликовали текст совместного заявления Путина и лидеров африканской миссии по Украине по итогам их встречи в Санкт-Петербурге 28 июля. В документе, в частности, говорится, что лидеры договорились продолжить диалог, высказались за снятие санкций с экспорта российских зерна и удобрений, а также подчеркнули достигнутый прогресс по гуманитарным пунктам инициативы.

Путин провел встречу с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка. Это вторые такие переговоры за лето. Первые состоялись 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом, и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора.

Как позднее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры договорились закрепить основные параметры состоявшейся дискуссии в совместном письменном заявлении. Российская сторона подготовила свой проект, который был передан делегации ЮАР до их отъезда из Санкт-Петербурга, и, как пояснял представитель Кремля, совместное заявление должно быть опубликовано ЮАР после согласования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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