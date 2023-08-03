Эксперт констатировал развитие политической системы в России в 2023 году

Партии повышают качество участия в выборах, считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Нынешний год демонстрирует признаки роста активности политической системы в России, партии повышают качество участия в выборах. Такое мнение высказал директор Фонда исследования проблем демократии, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Конкуренция на выборах-2023: итоги выдвижения".

По его словам, после всплеска партстроительства в 2012-2014 годах по итогам серии избирательных кампаний произошло естественное сбалансирование номинальной численности и реальной активности политических партий. "2023 год демонстрирует признаки интенсивного роста политической системы, когда партии, показавшие себя как развитые и стабильные институты, закрепляют успех и повышают качество участия в избирательных кампаниях", - сказал Григорьев, представляя доклад "Политическая конкуренция в избирательном цикле 2023 года. Итоги выдвижения партий и кандидатов".

Григорьев уточнил, что это касается партий, которые участвуют в выборах и активно развиваются. "В выборах принимают участие 90% политических партий. Крайне важный результат, видим крайне высокий уровень активности", - отметил эксперт.

Григорьев добавил, что наблюдается качественное изменение условий, в которых проходят выборы, "качественное изменение российской партийной системы". "Основным фактором является патриотический консенсус политических партий. То есть большинство партий сформулировали однозначное отношение к глобальным политическим процессам, к специальной военной операции, к тому, что происходит. Они реально оказывают поддержку идейную, смысловую и практическую. При этом все партии сохраняют индивидуальность, свой идеологический подход в своей публичной политике", - считает Григорьев.

По его мнению, вне патриотического консенсуса остается довольно узкая часть российского партийного поля, "которая находится в некой стадии кризиса".

Высокая конкуренция

Как уточнил Григорьев, на выборах всех уровней своих кандидатов выдвинули 23 политические партии, участвуют более 63 тыс. человек. Средний уровень конкуренции на выборах высших должностных лиц - порядка шести кандидатов на место, на выборах в региональные заксобрания выдвинуты в среднем списки кандидатов от 6,7 партии, а в представительные органы региональных столиц по единым округам - от семи партий.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.