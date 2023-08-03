Захарова назвала фарсом слова Борреля о попытке РФ подсадить развивающиеся страны на зерно

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что год назад представители стран Запада говорили о необходимости "накормить голодающих"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фарсом заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия якобы намерена создать у развивающихся стран зависимость от поставок дешевого зерна.

"Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Европейский союз направил подобное предупреждение группе развивающихся стран. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, получившее доступ к письму, которое Боррель разослал 1 августа развивающимся странам и государствам Группы двадцати.