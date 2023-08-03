РФ подтвердила приверженность сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми

Москва может внести конструктивный вклад в построение международного партнерства для эффективной борьбы с этим вопросом, заявил заместитель постоянного представителя России при штаб-квартире ООН в Женеве Никита Жуков

ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия привержена международному сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Никита Жуков, выступая на мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Текст его выступления опубликовало в своем Telegram-канале постпредство РФ.

"Россия полностью привержена борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов на внутреннем и международном уровнях", - сказал дипломат. Он напомнил, что пандемия COVID-19 осложнила "возможности по спасению жертв и привлечению преступников к ответственности".

"Мы считаем консолидированные подходы ООН прочной основой для сотрудничества в борьбе с торговлей людьми. Мы по-прежнему привержены борьбе с этими преступлениями и защите их жертв через различные платформы ООН, а также другие глобальные и региональные форматы, в частности через [созданную в 2010 году] Группу друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми", - подчеркнул Жуков.

Он отметил, что Москва твердо верит в важность дальнейшего развития потенциала этой группы, который "может внести конструктивный вклад в построение инклюзивного международного партнерства для эффективной борьбы с торговлей людьми и продвижения скоординированных действий на всех уровнях". "Выражаем поддержку ее значимой работе и подтверждаем заинтересованность в проведении подобных встреч на более регулярной основе", - заключил заместитель главы российской дипмиссии.

Группа друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, была создана в 2010 году в ООН. В нее вошли 20 государств. Помимо России и Белоруссии это, в частности, Венесуэла, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.