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МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге

Директор четвертого департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства России Денис Гончар заявил, что Москва расценивает попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Грузию в вопросе ее диалога с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

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"Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают, - отметил дипломат, комментируя реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге. - Рассматриваем попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами".

Он напомнил, что руководство России принимало решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан этой страны "исходя из необходимости облегчения контактов между грузинским и российским народами, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси". "Будем руководствоваться этими соображениями и впредь", - подчеркнул Гончар.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению ежедневных полетов с 19 мая, а с 20 мая грузинский национальный перевозчик Georgian Airways начал выполнять ежедневные рейсы.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск. 

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