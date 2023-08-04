МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге

Директор четвертого департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства России Денис Гончар заявил, что Москва расценивает попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Грузию в вопросе ее диалога с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают, - отметил дипломат, комментируя реакцию Запада на подвижки в российско-грузинском диалоге. - Рассматриваем попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами".

Он напомнил, что руководство России принимало решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан этой страны "исходя из необходимости облегчения контактов между грузинским и российским народами, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси". "Будем руководствоваться этими соображениями и впредь", - подчеркнул Гончар.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению ежедневных полетов с 19 мая, а с 20 мая грузинский национальный перевозчик Georgian Airways начал выполнять ежедневные рейсы.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.