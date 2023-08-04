Антонов заявил о попытках США занизить значимость саммита Россия - Африка

Посол РФ в США объяснил это желанием Вашингтона нанести Москве стратегическое поражение

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. США из-за желания нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом фронте, пытаются занизить значимость саммита Россия - Африка. С таким заявлением выступил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести нам стратегическое поражение, в том числе на "экономическом фронте", буквально ослепили вашингтонских чиновников. Не иначе как именно этим обстоятельством объясняются попытки администрации сначала сорвать проведение, а теперь и занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия - Африка. Здесь до сих пор не могут прийти в себя от мысли, что Российская Федерация устами нашего президента [Владимира] Путина объявила о готовности в ближайшие месяцы безвозмездно поставить ряду африканских стран по 25-50 тыс. тонн зерна", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что Москва искренне уважает и поддерживает суверенитет партнеров и готова укреплять комплексное взаимодействие в сферах продовольственной безопасности, энергетики, образования и торговли.

"Будем оказывать помощь в превращении Африки в самобытный и влиятельный центр мирового развития. Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом", - заключил Антонов.

Об информационной войне против РФ

Посол также заявил, что попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса являются элементом информационной войны, именно Москва вносит важный вклад в глобальную продовольственную безопасность.

"Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса и использование "продуктов питания в качестве оружия" являются известным элементом развязанной против нашей страны информационной войны", - говорится в заявлении Антонова.

Дипломат убежден, что "мантры о чуть ли не чудодейственности украинского зерна" не имеют никакого обоснования. "Даже стороннему наблюдателю понятно, что именно Российская Федерация вносит существенный вклад в глобальную продбезопасность, является солидным и надежным поставщиком сельхозпродукции. Пускаться в сравнение возможностей агроэкспорта нашей страны и Украины просто бессмысленно: доли на мировых площадках отличаются в разы", - подчеркнул он.

Антонов призвал "не на словах, а на деле снять санкционные оковы с Меморандума Россия - ООН о продвижении росагроэкспорта" и освободить "застрявшие в европейских портах сотни тысяч удобрений". "Почти год назад мы выступили с инициативой направить заблокированные химикаты беднейшим странам, а воз и ныне там. Создается стойкое ощущение, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы, направленные на снижение напряженности на мировых продовольственных площадках", - подытожил он.