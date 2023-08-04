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Военная операция на Украине

Депутат Бородай сообщил о падении качества поставляемых на Украину натовских снарядов

По мнению председателя правления межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса", в рядах ВСУ текущая ситуация в ближайшее время может привести к снарядному голоду

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Качество снарядов, поставляемых на Украину странами НАТО, упало, считает депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

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"Мы сталкиваемся с тем, что их снаряды разрываются реже, точнее, снаряды не разрываются часто. Это значит, что качество упало. И они еще и не покрашены. Снаряды по целому ряду причин должны покрываться специального вида краской. Уже красить не успевают. Изготовили - и сразу отправлять, с пылу с жару, как горячие пирожки", - сказал Бородай.

Он не исключил, что в рядах Вооруженных сил Украины текущая ситуация в ближайшее время может привести к снарядному голоду.

"Естественно, на них работает вся западная система вооружений. Поэтому у нас непростая ситуация. Другое дело, мы понимаем, что западная военная промышленность выдает для войны свой максимальный результат", - уточнил Бородай. 

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УкраинаРоссияБородай, Александр ЮрьевичВоенная операция на Украине
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