Избирком зарегистрировал четверых кандидатов на пост губернатора Чукотки

Жеребьевка по распределению эфирного времени и места в печатных изданиях пройдет 5 августа

ТАСС, 4 августа. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа зарегистрировала на выборы губернатора региона всех четверых кандидатов, подавших документы, сообщила ТАСС заместитель председателя комиссии Ираида Смолягина.

"У нас на сегодня зарегистрированы все кандидаты, которые подали документы на регистрацию. Кроме действующего врио губернатора Владислава Кузнецова это также Юлия Бутакова, Александр Семериков и Владимир Гальцов", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что больше заявок на регистрацию не поступало. 5 августа состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и места в печатных изданиях. А уже с 12 августа кандидаты начнут агитацию в СМИ.

Партиями для участия в выборах выдвинуты: от "Единой России" - Владислав Кузнецов, от КПРФ - Владимир Гальцов, от партии "Справедливая Россия - патриоты - За правду" - Александр Семериков. Чукотским отделением ЛДПР выдвинута Юлия Бутакова. Кузнецов с марта исполняет обязанности губернатора Чукотского автономного округа. Гальцов возглавляет региональное отделение КПРФ. Бутакова - депутат думы Чукотского автономного округа, Семериков руководит в регионе "Почтой России". Выборы губернатора Чукотки пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября.