Посол РФ: Россия надеется на тесное сотрудничество с новым правительством Камбоджи

Как напомнил Анатолий Боровик, страны имеют долгую историю дружеских отношений

ХАНОЙ, 4 августа. /ТАСС/. Россия намерена продолжить укрепление двусторонних отношений с Камбоджей после формирования в этой стране нового правительства по итогам прошедших в июле выборов в нижнюю палату парламента. Об этом заявил посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик в комментарии местному телеканалу Bayon TV.

"Россия надеется на тесное сотрудничество с новым правительством королевства, которое, как ожидается, будет сформировано в августе под руководством Хун Манета, для дальнейшего развития двусторонних отношений, углубления взаимопонимания и взаимодействия в интересах наших стран", - сказал дипломат.

Посол напомнил, что Россия и Камбоджа имеют долгую историю дружеских отношений, которые развиваются с 1956 года. Под руководством действующего премьер-министра Хун Сена между двумя странами наблюдается последовательное улучшение многопланового диалога. "Россия подтверждает свое намерение и дальше укреплять эти проверенные временем связи, взаимное уважение и сотрудничество", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Возглавляемая действующим премьером правящая Народная партия Камбоджи получила более 80% голосов избирателей на прошедших 23 июля выборах в Национальную ассамблею. Это обеспечило ей 120 из 125 депутатских мандатов и дало право сформировать новый кабинет министров, которому предстоит руководить страной в последующие пять лет. Хун Сен, который находится у власти в стране уже 38 лет, предупредил соотечественников, что не останется на посту премьера, и предложил вместо себя на должность главы правительства кандидатуру своего старшего сына генерал-лейтенанта Хун Манета, занимающего сейчас посты заместителя главнокомандующего ВС Камбоджи и командующего сухопутными войсками.