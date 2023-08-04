МИД РФ: Ереван и Баку взяли в домашнюю проработку предложения Москвы по деэскалации

Как заявил директор четвертого департамента стран СНГ ведомства Денис Гончар, Россия на всех этапах принимала самое активное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Армения и Азербайджан взяли "в домашнюю проработку" предложения России по деэскалации напряженности в регионе. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Последние контакты на уровне министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 25 июля в Москве проходили на фоне крайне непростой ситуации в Нагорном Карабахе. Не раскрывая чувствительных деталей, могу сказать, что с нашей стороны были предложены компромиссные развязки по деэскалации напряженности, которые стороны взяли в "домашнюю проработку", - сказал он. - Рассчитываем, что гуманитарные соображения, забота о простых людях перевесят политические разногласия между Баку и Ереваном".

Дипломат обратил внимание на то, что Россия на всех этапах принимала самое активное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "В ноябре 2020 года при содействии России и личном участии президента Владимира Путина были заложены основы нынешнего этапа примирения между Азербайджаном и Арменией, в 2020-2022 годах выработана дорожная карта армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - указал дипломат.

Гончар также отметил, что российская сторона продолжает энергичные посреднические усилия по всем трекам, включая разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора между Баку и Ереваном, развитие диалога по линии представителей общественности и экспертов. "Не все движется так быстро, как хотелось бы, однако это и понятно с учетом массива проблем и противоречий, накопившихся за годы конфликта, - продолжил он. - При этом искусственно не форсируем работу и не стремимся проводить встречи ради самих встреч, чем нередко грешат наши западные коллеги".

Вопросы разблокирования коммуникаций

В том, что касается разблокирования экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, отметил дипломат, эти вопросы предметно обсуждаются по линии Трехсторонней рабочей группы (ТРГ) под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Он сказал, что последнее по времени заседание ТРГ прошло 2 июня в Москве. "По его итогам сторонами констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, в частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз, - указал директор департамента. - В ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 25 июля эта тема также затрагивалась, с нашей стороны было высказано пожелание о скорейшем переводе данной работы в проектную стадию".

По его словам, Россия стремится к тому, "чтобы все договоренности на данном треке были паритетными". "Ни у одной из сторон не должно складываться ощущение, что кто-то получил больше. Разблокирование транспортных коммуникаций, сначала железнодорожных, поможет раскрыть огромный экономический потенциал Южного Кавказа и даст мощный импульс всем остальным направлениям трехсторонней работы", - сказал дипломат.