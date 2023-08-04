В МИД РФ заявили, что Баку и Ереван не готовы на мирный договор на любых условиях

Предстоит еще разрешить некоторые сложные вопросы, заявил директор четвертого департамента стран СНГ дипведомства Денис Гончар

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Азербайджан и Армения не готовы заключать мирный договор на любых условиях, предстоит еще разрешить некоторые сложные вопросы. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие проблемы сдерживают установление мира между этими странами.

Как отметил дипломат, важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Нагорного Карабаха в рамках правового поля Азербайджана. "Соответствующая логика определена сторонами после взаимного подтверждения действенности Алма-Атинской декларации 1991 года. Востребован также механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана", - добавил Гончар.

Он подчеркнул, что Россия оказывает активное содействие сторонам в подготовке мирного договора. "Подготовка армяно-азербайджанского мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей президента России [Владимира Путина], президента Азербайджана [Ильхама Алиева] и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]. Российская сторона энергично содействует Баку и Еревану в подготовке этого документа, используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях: ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются министры иностранных дел", - указал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.

Кроме того, в апреле 2022 года был назначен и активно действует специальный представитель министра иностранных дел России по содействию нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения Игорь Ховаев, напомнил Гончар.