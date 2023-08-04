Российские дипломаты не примут участие в памятных церемониях в Хиросиме и Нагасаки

Это связано с отсутствием приглашений с японской стороны, сообщили в посольстве России в Токио

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты не будут принимать участие в памятных мероприятиях по случаю 78-й годовщины американских атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки из-за отсутствия приглашений с японской стороны. Об этом в пятницу сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Токио.

"В этом году не планируется участие российских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю 78-й годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Японская сторона отказалась от приглашения наших представителей. При этом мы чтим память жертв атомной бомбардировки двух японских городов, которые подвергались непростительной варварской агрессии со стороны США", - отметили в дипломатическом представительстве.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним данным, превысило 308 тыс. Нагасаки подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года. В момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, город был стерт с лица земли. Число жертв этой трагедии превышает 175 тыс.