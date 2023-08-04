Памфилова сообщила, что ДЭГ на президентских выборах применят примерно в 30 регионах

По словам главы ЦИК, на выборах также будет применяться новый цифровой аналог ГАС "Выборы"

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах в марте 2024 года будет применено примерно в 30 регионах РФ. Об этом на встрече с участниками Российского движения детей и молодежи "Движение первых" заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"У нас сейчас 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса <...>. Примерно где-то в 30 регионах на выборах президента будет применяться ДЭГ. Почему не больше? Потому что мы не хотим рисковать. Применять ДЭГ, подчеркну, наряду с традиционным будут те регионы, которые уже имеют опыт", - сказала Памфилова в ответ на вопрос о нововведениях на предстоящих президентских выборах.

"Из глобальных новшеств [на выборах президента] будет применяться новый цифровой аналог нашей Государственной автоматизированной системы "Выборы", которая позволяет нам быстро и оперативно подсчитывать результаты", - добавила она.

Встреча Памфиловой с участниками "Движения первых" проходит в рамках форума "Организация обучения и наставничество в избирательном процессе "Время выбора" в образовательном центре "Машук" в Пятигорске.