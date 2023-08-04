Делегация МО РФ представила в Мьянме странам АСЕАН подходы к борьбе с терроризмом

По информации Минобороны, особый интерес у задействованных в КШТ военных делегаций вызвала организация центра примирения сторон

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская военная делегация представила в Мьянме странам - участницам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) свои подходы к борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"В ходе проведения совместной командно-штабной тренировки делегация Минобороны России представила участникам стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс" свои подходы к борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, особый интерес у всех военных делегаций, задействованных в командно-штабной тренировке (КШТ), вызвала организация центра примирения сторон, который возлагает на себя задачи по примирению враждующих сторон, контролю за соблюдением режима прекращения огня боевых действий, возвращению беженцев с территорий иностранных государств и их интеграции в мирную жизнь, оказанию гуманитарной помощи местному населению.

Также участники тренировки подчеркнули важность применения современных образцов радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотным летательным аппаратам и обеспечению радиоэлектронной защиты важнейших государственных и военных объектов. В КШТ, которая началась 2 августа в столице Республики Мьянма, задействованы представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин.

Механизм "СМОА плюс" был создан в 2010 году. Он позволяет взаимодействовать между оборонными ведомствами десяти стран и государствами-партнерами по диалогу. Цель "СМОА плюс" - создать условия для обсуждения вопросов обороны и безопасности, обеспечить взаимодействие между странами-партнерами.