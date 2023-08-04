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4 августа, 07:58,
обновлено 4 августа, 08:11

Лавров заявил об интересе Африки к пониманию природы кризиса на Украине

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Африканские страны на саммите Россия - Африка, состоявшемся в Санкт-Петербурге в конце июля, показали заинтересованность в понимании природы кризиса на Украине и перспектив выхода из него. Об этом говорится в комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованном на сайте журнала "Международная жизнь".

"В том, что они (страны глобального Юга - прим. ТАСС) заинтересованы во всестороннем понимании природы кризиса и перспектив выхода из него, мы убедились в ходе многочисленных дискуссий и переговоров на втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге", - отметил министр иностранных дел РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
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