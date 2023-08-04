Лавров: Запад должен попросить Зеленского предъявить "формулу" о положении русских

По словам главы МИД РФ, все, кого "обхаживает" Запад для продвижения "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте судьба миллионов русских людей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Западу стоило бы попросить президента Украины Владимира Зеленского предъявить "формулу" о том, как Киев видит положение русских и других нацменьшинств в стране. Об этом говорится в комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованном на сайте журнала "Международная жизнь".

"Мы постоянно наблюдаем новые усилия подсветить Зеленского на международной арене. Почему бы западным импресарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну "формулу" о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после "перемоги", на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений? Уверен, это помогло бы многим неравнодушным странам глобального Юга лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.

По его словам, все, кого "обхаживает" Запад для продвижения "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте судьба миллионов русских людей.

"Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте - судьба этих людей (миллионов русских - прим. ТАСС), которых киевский режим открыто обещает уничтожить", - сказал Лавров.

"Необходимость пресечь эти неонацистские угрозы очевидна. Однако в множащихся инициативах "по Украине" данная тема обходится молчанием. А поражение русскоязычных в правах продолжается полным ходом", - отметил министр.