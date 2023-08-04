Памфилова: выборы президента РФ в 2024 году покажут миру единство российского народа

Председатель Центризбиркома отметила, что сейчас настало время объединиться

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Предстоящие выборы президента РФ в марте 2024 года покажут некоторым странам, которые не выносят конкуренции со стороны других государств, насколько един российский народ. Об этом на встрече с участниками Российского движения детей и молодежи "Движение первых" заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"В следующем году нам предстоит важнейшее общественно-политическое событие не только для России, но и всего мира - это выборы президента РФ, которые будут в марте. Почему я говорю, что эти выборы будут важны для всего мира? Исходя из того, что ряд стран очень хочет нас ослабить для того, чтобы самим жить хорошо. Они не выносят альтернативы, чей-то самостоятельности", - сказала Памфилова.

"Сейчас такое время, когда нам всем надо объединиться и показать всему миру силу, веру в то, что мы верим в свое будущее, что мы любим и ценим свое настоящее и свою Родину, и выборы президента во многом будут таким важным катализатором процесса. Насколько мы едины, сильны, насколько сплотимся вокруг верховной власти в лице президента и дадим отпор всем тем, кто посягает на нашу с вами независимость, на нашу с вами землю", - добавила она.

Ранее Памфилова заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

О встрече

Встреча Памфиловой с участниками "Движения первых" прошла в рамках форума "Организация обучения и наставничество в избирательном процессе "Время выбора" в образовательном центре "Машук" в Пятигорске.

На встрече участники "Движения первых" ответили на вопросы викторины об истории выборов в России, а также задали свои вопросы председателю Центризбиркома. Памфилова рассказала ребятам о своем первом учителе, детстве, мечтах и карьере.

По окончании мероприятия Памфилова подарила ребятам книги и подарки. Одному из участников глава ЦИК подарила книгу украинского писателя Юрия Дольд-Михайлика "И один в поле воин". "Эта книга про то, чтобы никогда не сдаваться, она про честь и любовь к Родине и умение быть человеком с большой буквы. Она еще удивительна тем, что это книга украинского писателя и впервые была издана на украинском языке. И в сегодняшнее время она наполнена глубоким смыслом, если бы все последние 30 лет дети и подростки на Украине читали бы книги о том, как воевали их деды и прадеды против фашизма, на их земле никогда бы не произошло его возрождение, как сейчас", - сказала Памфилова.

Форум завершится 4 августа. Его целью является формирование знаний, изучение опыта и выработка рекомендаций по организации наставничества в избирательном процессе. В нем принимают участие более 150 человек: представители избирательных комиссий всех уровней из 19 субъектов РФ. На форуме пройдут практические мастерские, презентация региональных практик, ситуационно-ролевые игры и квизы.