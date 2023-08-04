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Единый день голосования

В ДНР отделение "Справедливой России" выдвинуло партийные списки для участия в выборах

Голосование пройдет 10 сентября

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" выдвинула партийные списки на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики и муниципальные советы. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения партии Алексей Жигулин.

"Мы провели конференцию. Согласно всем требованиям закона мы проходим весь избирательный процесс. В Донецке мы провели очень серьезную работу. Мы провели конференцию в рамках избирательного процесса и выдвинули своих кандидатов на муниципальные кампании, на донецкий городской совет и, конечно, в Народный совет первого созыва", - сказал Жигулин.

В ближайшее время списки будут зарегистрированы в центральной и территориальных избирательных комиссиях. По данным Жигулина, только в Народный Совет отделение партии выдвинуло 130 кандидатов.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов Народного совета и депутатов муниципальных органов власти. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Справедливая Россия - За правду"
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