В ДНР отделение "Справедливой России" выдвинуло партийные списки для участия в выборах

Голосование пройдет 10 сентября

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" выдвинула партийные списки на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики и муниципальные советы. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения партии Алексей Жигулин.

"Мы провели конференцию. Согласно всем требованиям закона мы проходим весь избирательный процесс. В Донецке мы провели очень серьезную работу. Мы провели конференцию в рамках избирательного процесса и выдвинули своих кандидатов на муниципальные кампании, на донецкий городской совет и, конечно, в Народный совет первого созыва", - сказал Жигулин.

В ближайшее время списки будут зарегистрированы в центральной и территориальных избирательных комиссиях. По данным Жигулина, только в Народный Совет отделение партии выдвинуло 130 кандидатов.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов Народного совета и депутатов муниципальных органов власти.