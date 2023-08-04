КПРФ выдвинет 58 кандидатов на выборах в заксобрание Запорожской области

В сентябре 2023 года жители региона впервые после вхождения в состав РФ будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания и депутатов в 16 муниципальных образованиях

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. КПРФ выдвинет на выборах в первый созыв Законодательного собрания Запорожской области по партийному списку 58 из 60 возможных кандидатов. Об этом сообщил ТАСС первый секретарь мелитопольского городского комитета КПРФ, начальник выборного штаба областного отделения партии Тарас Генов.

"На прошедшей партийной конференции мы выдвинули в законодательное собрание 58 человек из 60 максимально возможных. Мы будем подавать списки по всем муниципальным образованиям области, у нас в них везде максимальное количество кандидатов, предусмотренное законодательством. Например, в Мелитополе минимум - 25 кандидатов, у нас - 37, в Мелитопольском районе минимум -15, максимум - 22, у нас - 22 кандидата", - сказал Генов.

Он добавил, что КПРФ будет подавать списки кандидатов в избирательную комиссию Запорожской области на следующей неделе.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав РФ будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы будут проходить по спискам от политических партий, подача которых продлится до 17 августа.

Как ранее сообщили в областном избиркоме, 20 июля завершилось формирование 19 территориальных и 606 участковых избирательных комиссий. Точные списки избирателей в Запорожской области будут составлены в середине августа, по предварительным данным, в них войдут 496 тыс. жителей региона.