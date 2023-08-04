В МО РФ сообщили о проведении рабочей встречи с начальником Генштаба ВС Мьянмы

По информации Минобороны, заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев и Маунг Маунг Эйем обсудили этапы проведения командно-штабной тренировки по противодействию терроризму

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская военная делегация провела рабочую встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Мьянмы Маунг Маунг Эйем, сообщили в Минобороны РФ.

"Представители Минобороны России провели рабочую встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Союз Мьянма генералом Маунг Маунг Эйем", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в ходе встречи заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, возглавляющий российскую сторону, и начальник Генштаба ВС Мьянмы обсудили этапы проведения командно-штабной тренировки по противодействию терроризму с участием стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров "СМОА плюс".

Также представители военных ведомств отметили возросший уровень взаимодействия и высокий профессионализм военнослужащих, принимающих участие в тренировке. Офицеры Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота совместно с военнослужащими других стран АСЕАН принимают участие в совместной командно-штабной тренировке, которая проходит со 2 августа 2023 года в Нейпьидо - столице Мьянмы.

В тренировке задействованы представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.