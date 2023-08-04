Песков прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе

По словам пресс-секретаря президента России, Польша в целом склонна к нагнетанию напряженности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на странности в заявлениях Варшавы по ситуации на польско-белорусской границе и отметил, что Польша в целом склонна к нагнетанию напряженности.

"Там много странностей, в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует", - сказал он.

Ранее польское правительство выступило с утверждением, что белорусские военные вертолеты якобы нарушили воздушную границу Польши в районе Беловежи. Минск это опроверг. Кроме того, Варшава приняла решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия в республику ЧВК "Вагнер". Белорусский лидер Александр Лукашенко отверг опасения Польши из-за перемещения бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.

Комментируя это, Песков сказал: "Действительно, бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей. Близ границы - не близ границы, это территория Белоруссии, Белоруссия - суверенное государство". "Что касается белорусских вертолетов, то, если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что этот факт нарушения не был зафиксирован на радарах", - добавил он.