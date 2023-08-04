Песков: заявка Венесуэлы на присоединение к БРИКС нуждается в концептуальном обсуждении

Эта тема будет на повестке дня саммита, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Официальная заявка Венесуэлы на присоединение к БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) должна быть сперва обсуждена концептуально с партнерами по формату. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли эта тема быть рассмотрена на предстоящем саммите "пятерки" в ЮАР.

"Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы. Это очень важная тема - расширенческая проблематика. Как мы уже с вами говорили, она будет на повестке дня саммита", - отметил представитель Кремля.

Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес подтвердила, что страна направила официальный запрос на вступление в БРИКС. Она подчеркнула, что Каракас "поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти" и будет содействовать развитию "новых отношений сотрудничества" и "строительству многополярного мира".

Ожидается, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут рассмотрены официальные заявки на вступление в объединение, поданные рядом стран.