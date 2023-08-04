В Кремле сообщили об отсутствии понимания, кто возглавит делегацию РФ на саммите G20

Саммит Группы двадцати состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ясности с тем, кто возглавит российскую делегацию на саммите Группы двадцати в Индии, пока нет.

"Нет, пока не появилось [ясности]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Саммит Группы двадцати состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

В прошлом году российскую делегацию на форуме лидеров "двадцатки" в Индонезии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах президент РФ Владимир Путин принимал участие в саммитах Группы двадцати по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.