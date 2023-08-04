4 августа, 10:16,
обновлено 4 августа, 10:31
Попытка госпереворота в Нигере

Песков усомнился, что внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере поможет урегулированию

По словам представителя Кремля, Россия выступает за скорейшее возвращение ситуации в республике в конституционное русло

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. РФ выступает за скорейшее возвращение ситуации в Нигере в конституционное русло, при этом в Кремле не считают, что вмешательство внерегиональных сил будет способствовать урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также
Отказ от применения силы. Что известно о ситуации в Нигере после переворота

"Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему", - прокомментировал представитель Кремля обращение свергнутого главы Нигера Мохамеда Базума к США и миру с просьбой помочь восстановить порядок в стране.

"Мы очень внимательно отслеживаем, разумеется, мы обеспокоены той напряженностью, которая возникает в регионе, и мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без какого-либо ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней", - добавил Песков. 

Теги:
НигерРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация