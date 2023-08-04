Кремль не ждет изменения отношений Москвы и Лондона после прибытия в Россию нового посла

Новым послом Британии с ноября станет Найджел Кейси

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Кремль не ожидает, что с началом работы нового посла Великобритании в РФ Найджела Кейси в отношениях Москвы и Лондона что-то поменяется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, никаких нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли надежды на то, что после того, как новый британский посол приступит к своим обязанностям, два государства смогут прийти к конструктиву в отношениях.

Ранее МИД Соединенного Королевства сообщил, что новым британским послом в Москве станет кадровый дипломат Найджел Кейси. Он вступит в должность в ноябре 2023 года.