4 августа, 10:17,
обновлено 4 августа, 10:33

Кремль не ждет изменения отношений Москвы и Лондона после прибытия в Россию нового посла

Новым послом Британии с ноября станет Найджел Кейси

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Кремль не ожидает, что с началом работы нового посла Великобритании в РФ Найджела Кейси в отношениях Москвы и Лондона что-то поменяется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Нет, никаких нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли надежды на то, что после того, как новый британский посол приступит к своим обязанностям, два государства смогут прийти к конструктиву в отношениях.

Ранее МИД Соединенного Королевства сообщил, что новым британским послом в Москве станет кадровый дипломат Найджел Кейси. Он вступит в должность в ноябре 2023 года. 

Теги:
ВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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