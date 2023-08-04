Песков: итоги саммита в Петербурге показали, что РФ готова к конкуренции в Африке

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, это континент, у которого самый большой нераскрытый потенциал и который ищет себе партнеров

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Итоги саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге показали, что РФ готова много трудиться, чтобы выдерживать конкуренцию в Африке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства назвал "нормальным процессом" конкуренцию ряда стран в их подходах к Африканскому континенту.

"Для того, чтобы эту конкуренцию выдерживать, нам надо хорошо работать. Это большая ответственность и большой труд. И итоги саммита показали, что мы готовы к этому труду", - указал представитель Кремля.

Песков напомнил, что соответствующая тема обсуждалась на недавнем заседании правительства. "Министр [экономического развития Максим] Решетников докладывал о том, что речь пойдет о новом системном подходе правительства в промотировании новых, более широкоформатных связей с различными государствами Африки", - добавил он.

Бессильная ревность

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон "так бесится" из-за развития диалога Москвы с африканскими партнерами, Песков призвал оценивать это с меньшей эмоциональностью.

"Разумеется, Африканский континент и африканские страны - это один из наиболее динамично развивающихся в мире континентов. И континент, у которого самый большой нераскрытый потенциал, континент, который ищет себе партнеров. Это не значит, что африканцы собираются ориентироваться только на нас. Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону, и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами", - подчеркнул представитель Кремля.

27-28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия - Африка.