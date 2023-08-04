Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки дронов в Новороссийске

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что нужно ориентироваться на ту информацию, которую дало ведомство

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки морских дронов в районе Новороссийска.

"Здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, были ли повреждения в результате атаки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 августа сообщал, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами, корабли ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили. 2 августа Конашенков сообщал, что Киев вновь попытался атаковать морским беспилотным катером российский корабль, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. По его словам, "профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен".