4 августа, 10:17,
обновлено 4 августа, 10:35

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки дронов в Новороссийске

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что нужно ориентироваться на ту информацию, которую дало ведомство

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки морских дронов в районе Новороссийска.

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"Здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, были ли повреждения в результате атаки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 августа сообщал, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами, корабли ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили. 2 августа Конашенков сообщал, что Киев вновь попытался атаковать морским беспилотным катером российский корабль, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. По его словам, "профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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