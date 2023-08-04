Зерновая сделка, расширение БРИКС и беспокойство Польши. Темы брифинга Пескова

Предложения США по зерновой сделке, перспективы расширения БРИКС, а также обеспокоенность Польши ситуацией на границе с Белоруссией стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. В течение часа ожидается традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

О предложении США по зерновой сделке

"Американцам не нужно обеспечивать никакую безопасность, она обеспечивалась в рамках зерновой сделки без американцев".

Если США хотят возобновления сделки, они должны выполнить касающиеся РФ условия договоренностей - "не обещать, что они задумаются над этим, а выполнить". "Как только это будет сделано - незамедлительно эта сделка будет возобновлена".

Об ответе на атаки беспилотников

"Это касается специальной военной операции, здесь вопросы нужно задавать министерству обороны".

О беспокойстве Польши ситуацией на границе с Белоруссией

"Действительно, бойцы этой группы ("Вагнера" - прим. ТАСС) находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей". "Близ границы, не близ границы - это территория Белоруссии".

"В целом поляки склонны к провоцированию ситуации, к нагнетанию напряженности". Такая линия Варшавы не нова.

О расширении БРИКС

"Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы". "Она будет на повестке дня саммита".

О призыве президента Нигера к США

"Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно изменить ситуацию к лучшему", несмотря на призывы свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума к США вмешаться в ситуацию в стране.

"Мы обеспокоены". В Кремле "внимательно отслеживают ситуацию". "Выступаем за скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло без ущерба", без угрозы человеческим жизням.

Об итогах саммита Россия - Африка

"Доработали с нашими африканскими коллегами совместное заявление, которое было подготовлено по результатам встречи, которая состоялась по тематике украинского урегулирования".

"Африканский континент - это один из наиболее динамично развивающихся в мире", у него "самый большой в мире нераскрытый потенциал".

"Это не значит, что африканцы намерены ориентироваться только на нас". Конкурировать с другими странами, которые также работают с африканскими партнерами - "это труд", "саммит показывает, что мы готовы к этому труду".

О саммите G20

"Нет, пока нет" понимания, кто будет представлять Россию на саммите в Индии.

О новом британском после в РФ