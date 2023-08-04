Песков заявил об отсутствии информации по теме ареста в Польше подозреваемого в шпионаже

Ранее польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский сообщил о задержании гражданина Белоруссии, "подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Кремль не обладает информацией по ситуации вокруг задержания в Польше гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет никакой информации на этот счет", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Белоруссии, "подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью".