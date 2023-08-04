Путин обсудил с Совбезом РФ укрепление внутренней стабильности

С докладами выступили глава ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы обеспечения внутренней стабильности. С докладами выступили глава ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: Бортников, Нарышкин и Колокольцев", - сказал глава государства и предоставил первое слово руководителю ФСБ.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.